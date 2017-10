De Jong scoort na 91 seconden; werelddoelpunt van Rayhi

De beloften van Ajax gaan ook na speelronde acht aan kop in de Jupiler League. Het team van Michael Reiziger boekte vrijdag een 2-1 overwinning op de leeftijdsgenoten van FC Utrecht en heeft nu vier punten meer dan Fortuna Sittard, dat met 1-2 van NEC verloor. De Graafschap boekte weer eens een overwinning en doet met de vierde plaats weer in de (sub)top van de ranglijst mee.

Jong Ajax - Jong FC Utrecht 2-1

Siem de Jong opende na 91 seconden de score en heeft nu gescoord voor zowel het eerste als het tweede van Ajax en PSV. De middenvelder volleerde bij de tweede paal raak na een voorzet van Dani de Wit. Ajax kon niet lang genieten van die voorsprong, want Sylla Sow hamerde via de lat de gelijkmaker binnen. In het vervolg van de eerste helft kregen onder anderen Maarten Peijnenburg en De Jong nog kansen, maar hun kopballen vonden geen doel. Na rust stapelde Ajax de kansen op elkaar, maar de bal wilde er maar niet in. Tot de 57e minuut, want toen bleek een van richting veranderde poging van Mateo Cassierra doelman Thijmen Nijhuis te machtig. De Colombiaan maakte zijn zevende van het seizoen in de Jupiler League. In het laatste half uur werd er een lager tempo gehanteerd en er werd ook niet meer gescoord.

GOAL!?? Siem de Jong heeft nu gescoord voor: ??AFC Ajax

??Jong Ajax

??PSV

??Jong PSV Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 6 oktober 2017

Fortuna Sittard - NEC 1-2

NEC liep na zes minuten achter de feiten aan: Finn Stokkers bleef na een counter koel en rondde af. De thuisploeg kon die voorsprong echter niet vasthouden, want na ruim een kwartier spelen volleerde Mohamed Rayhi op weergaloze wijze de gelijkmaker tegen de touwen. Hierna kreeg Stefan Askovski een goede kans om er 2-1 van te maken, maar hij stuitte op Joris Delle. In de tweede helft werd er al gauw gescoord: Guus Joppen pikte een afvallende bal op en schoot hard raak in de korte kruising. De verdediger kreeg halverwege de tweede helft zijn tweede gele kaart, maar ook met tien tegen elf slaagde NEC erin om de minimale voorsprong over de streep te trekken in het Fortuna Sittard Stadion, met dank aan een fenomenale redding van Delle op de doellijn.

MUST SEE?? | Wat een PARELTJE van Mohamed Rayhi! Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 6 oktober 2017

Almere City FC - MVV Maastricht 3-2

MVV begon goed aan de wedstrijd en kreeg twee kansen, alvorens het 0-1 werd. Atilla Yildirim kon geheel vrij voor Chiel Kramer de 0-1 binnen schieten, kort nadat Jonathan Okita de paal had geraakt. Dennis van der Heijden was hierna dicht bij de gelijkmaker, maar hij stuitte op Michael Verrips en daarna wist Almere nauwelijks meer een vuist te maken. Na de pauze zette Almere de bezoekers vol onder druk en na een uur spelen werd men beloond: Arsenio Valpoort werkte de 1-1 binnen. Van der Heijden en Valpoort raakten hierna het aluminium, waarna opnieuw Valpoort er 2-1 van maakte. De aanvaller schoot na 74 minuten hard binnen en Ezra Walian gooide even later, in minuut 77, het duel in het slot. Yildirim deed nog wat terug, maar die aansluitingstreffer kwam voor MVV te laat.

Helmond Sport - De Graafschap 0-2

De krachtmeting in het Lavans Stadion stond onder leiding van de Belgische scheidsrechter Ken Vermeiren en hij wist na 25 minuten spelen de schijnwerpers op zich gericht, nadat hij een overduidelijke overtreding in het strafschopgebied van De Graafschap over het hoofd had gezien. De Superboeren hadden het in de eerste helft lastig, maar werden tien minuten na rust op sleeptouw genomen door Daryl van Mieghem. Hij bekroonde een knappe individuele actie met de openingstreffer, waarna Mark Diemers het duel in de slotfase op slot gooide van dichtbij.

FC Oss – Go Ahead Eagles 1-6

Go Ahead Eagles nam na twintig minuten spelen met enig fortuin de leiding in Oss. Een afstandsschot van Pieter Langedijk werd onderweg van richting veranderd door Niels Fleuren, waardoor doelman Xavier Mous een antwoord schuldig moest blijven: 0-1. Erik Quekel kreeg niet veel later een goede mogelijkheid om de stand weer gelijk te trekken, maar zijn poging van dichtbij werd ternauwernood tot hoekschop verwerkt door de ploeg uit Deventer.

Die misser kwam Oss op slag van rust duur te staan, doordat Sam Hendriks met een hard schot de voordelige marge voor Go Ahead verdubbelde. Dankzij opnieuw Hendriks (strafschop), Givan Werkhoven (intikker), Patrick Maneschijn (schot uit de draai) en Joey Suk (schot van dichtbij) liep de ploeg van Leon Vlemmings na de onderbreking uiteindelijk uit naar een ruime zege. Fatih Kamaci had tussendoor vanaf elf meter wat teruggedaan namens Oss.

Jong PSV – Jong AZ 1-2

Fred Friday komt dit seizoen in de hoofdmacht van AZ niet voor in de plannen van John van den Brom, maar namens de beloften is de spits op dreef. Friday gaf doelman Youri Roulaux in de slotfase van de eerste helft tweemaal het nakijken met een bekeken schot, waardoor AZ in Eindhoven met een 0-2 voorsprong ging rusten. PSV kwam in de tweede helft iets beter voor de dag en deed via Matthias Verreth ook nog wel wat terug, maar verder dan dat zou de ploeg van Dennis Haar niet meer komen.

Fred Friday had voor (Jong) AZ Alkmaar al gescoord op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag, maar nu eindelijk ook op vrijdag! ⚽️⚽️ Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 6 oktober 2017

FC Emmen – SC Cambuur 2-0

Beide teams hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht, maar een doelpunt van Cas Peters na een half uur spelen zorgde ervoor dat de thuisploeg de kleedkamer halverwege kon opzoeken met een minimale voorsprong. De spits was achter de verdediging van Cambuur weggestokken door Omran Haydary, waarna hij doelman Jesse Bertrams het nakijken gaf met een schot in de korte hoek. Cambuur was na de onderbreking een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar sprong slordig om met zijn mogelijkheden en kreeg daar een kwartier voor tijd uiteindelijk de rekening voor gepresenteerd. Haydary tikte van dichtbij binnen en bezorgde Emmen zo na zes gelijke spelen op rij weer eens een overwinning.