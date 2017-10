Miskoop Van Gaal overweegt vertrek bij Man United: ‘Ik zal erover nadenken’

Matteo Darmian maakte twee jaar geleden met hoge verwachtingen de overstap van Torino naar Manchester United, maar de Italiaanse rechtervleugelverdediger heeft vooralsnog weinig plezier beleefd aan zijn avontuur op Old Trafford. Nadat hij in zijn eerste twee seizoenen nog regelmatig aan spelen toekwam, komt hij deze jaargang nauwelijks voor in de plannen van manager José Mourinho. Toch zegt Darmian geen spijt te hebben van zijn overstap.

"Ik zou dezelfde beslissing opnieuw nemen", wordt hij geciteerd door diverse Engelse media. Darmian werd in de zomer van 2015 voor ongeveer achttien miljoen euro opgepikt door Manchester United, dat destijds nog onder leiding van Louis van Gaal stond. Laatstgenoemde liet de back 28 keer opdraven in de Premier League, maar na de komst van Mourinho verdween Darmian, mede door blessureleed, naar een zijspoor.

Dit seizoen speelde de verdediger pas drie wedstrijden in alle competities. Hij weigert een terugkeer naar de Serie A dan ook uit te sluiten. "Natuurlijk wil ik zoals elke voetballer zoveel mogelijk spelen", vervolgt hij. "Ik werk hard en wil het de manager zo moeilijk mogelijk blijven maken. Ik ontken niet dat ik het Italiaanse voetbal nog altijd volg en ik weet ook niet wat er zal gebeuren in de toekomst. Als er zich in de toekomst een kans voordoet om terug te keren, zal ik daarover nadenken."