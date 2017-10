Vlammend schot bezorgt Wales belangrijke punten bij absentie Bale

De nationale ploeg van Wales heeft goede zaken gedaan in Groep D van de WK-kwalificatiereeks. Het team van bondscoach Chris Coleman boekte vrijdagavond door een vlammend schot van Tom Lawrence een 0-1 overwinning op Georgië en staat nu met zeventien punten op de tweede plaats. Servië gaat met achttien punten aan kop en Ierland heeft dertien punten, maar die twee ploegen hebben nog een duel te goed.

Lawrence maakte in zijn negende interland zijn eerste doelpunt voor the Dragons, die niet konden beschikken over de geblesseerde Gareth Bale. De schaduwspits van Derby County ontving de bal vier minuten na rust van Aaron Ramsey, draaide snel weg bij zijn tegenstander en haalde doeltreffend uit. Keeper Giorgi Loria ging daarbij echter niet vrijuit in de Boris Paichadze Dinamo Arena.

Wales had al eerder kunnen scoren, maar Sam Vokes, Andy King en Lawrence wisten Loria niet te passeren. Namens Georgië was Giorgi Kvilitaia gevaarlijk, maar hij kon niet scoren met een kopbal. Na de openingstreffer probeerde Georgië wat meer druk te zetten, maar dat leidde niet tot de gelijkmaker. Als Wales nu ook nog van Ierland wint, is men zeker van deelname aan het eindtoernooi in Rusland.