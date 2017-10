Jong Oranje imponeert 45 minuten lang en boekt ruime overwinning

Jong Oranje heeft vrijdagavond voor het eerst weten te winnen in zijn kwalificatiepoule voor het EK 2019 in Italië. Nadat het elftal van bondscoach Art Langeler vorige maand gelijkspeelde tegen Engeland en onderuitging op bezoek bij Schotland, werden de leeftijdsgenoten van Letland op De Vijverberg met speels gemak over de knie gelegd: 3-0. Oranje heeft nu net als Oekraïne en Engeland vier punten, al speelde die landen pas twee wedstrijden.

Nederland, waar Riechedly Bazoer terugkeerde in de basiself nadat hij in de eerst twee kwalificatieduels nog ontbrak, stelde de zege in de eerste helft al veilig. De ploeg van Langeler begon uitstekend aan het treffen en werd al vroeg in het zadel geholpen door Vladislavs Kurakins. De doelman van de Letten verkeek zich na zeventien minuten spelen lelijk op een afstandsschot van Oussama Idrissi: 1-0.

Oranje had vervolgens weinig te duchten van het bezoek en liep in de slotfase van het eerste bedrijf uit naar een ruimere voorsprong. Steven Bergwijn kon eerst scoren op aangeven van Thomas Ouwejan nadat hij op fraaie wijze was weggedraaid van zijn directe tegenstander, waarna Bart Ramselaar in de laatste minuut voor rust vanaf de strafschopstip voor de 3-0 tekende.

In de tweede helft nam Oranje gas terug. Letland kwam nauwelijks in de buurt van het doel van Justin Bijlow, maar had het geluk dat de thuisploeg het vizier voorin niet op scherp had staan. Nederland kon het duel zonder al te veel inspanningen voltooien en spaarde zo kracht voor de kwalificatiewedstrijd van volgende week in en tegen Oekraïne.