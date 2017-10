Ajax heeft topscorer Jupiler League in huis: ‘Ik probeer van Huntelaar te leren’

Ajax betaalde vorig jaar vijfenhalf miljoen euro om Mateo Cassierra los te weken bij Deportivo Cali, maar de Colombiaanse aanvaller is er vooralsnog niet in geslaagd aan de hoge verwachtingen te voldoen in de Eredivisie. Trainer Marcel Keizer maakte dit seizoen nog geen gebruik van Cassierra, die zijn wedstrijden voornamelijk namens de beloften speelt in de Jupiler League. Toch weigert hij bij de pakken neer te gaan zitten.

Cassierra was vorig seizoen slechts één keer basisspeler in de Eredivisie, maar een niveau lager was hij met elf doelpunten in zeventien optredens op dreef. "Ik heb vorig jaar veel gespeeld en de mensen hadden waardering voor me", zegt hij in gesprek met Ajax TV. "Voor het eerste heb ik nog niet mogen spelen dit seizoen, daarom werk ik hard bij Jong Ajax en probeer ik alles goed te doen."

Cassierra behoorde dit seizoen nog niet tot de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar krijgen vooralsnog de voorkeur van Keizer. Cassierra is zich bewust van zijn situatie, maar denkt het nodige op te kunnen steken van met name Huntelaar, die afgelopen zomer werd binnengehaald door Ajax. "Hij heeft op wereldniveau gespeeld", zegt hij over de veteraan.

"Hij is een icoon in Nederland", vervolgt de twintigjarige Cassierra, die deze voetbaljaargang met zes goals de topscorer in de Jupiler League is. "Ik probeer goede dingen van hem te leren. Hij is een goede spits en dat is goed voor mijn ontwikkeling. Ik was al fan van hem toen hij nog bij Real Madrid speelde. Het is goed dat hij nu hier is, want hij is met zijn ervaring van grote waarde voor ons als jonge spelers. Hij steunt ons enorm."