Bayern moet ver gaan voor assistent: transfersom van 1,75 miljoen euro

Bayern München maakte vrijdagmiddag de terugkeer van Jupp Heynckes officieel en liet ook weten dat de trainer in de Allianz-Arena geassisteerd zal worden door Hermann Gerland en Peter Hermann. Gerland was hoofd jeugdopleiding en de 65-jarige Hermann is afkomstig van Fortuna Düsseldorf.

Hermann was daar assistent-trainer, net zoals hij dat eerder ook was bij Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Schalke 04, Bayer Leverkusen, FC Nürnberg én Bayern. Bayern heeft er de nodige moeite voor moeten doen om Hermann in te lijven, want volgens RP Online heeft men een transfersom van 1,75 miljoen euro moeten betalen aan Fortuna.

Dat bedrag kan door variabelen nog tot wee miljoen oplopen. “Mijn vertrek doet pijn, veel pijn. Maar ik deel veel met Heynckes en wil hem graag een gunst verlenen. Ik heb veel aan hem te denken en wil graag wat teruggeven”, aldus Hermann, die zowel bij Leverkusen als bij Bayern al met Heynckes samenwerkte.

“De onderhandelingen met Bayern zijn eerlijk en constructief verlopen”, zegt Fortuna-voorzitter Robert Schäfer. “We hebben een akkoord bereikt waarover alle partijen tevreden zijn.” Trainer Friedhelm Funkel vertelt: “Hoewel ik zijn vertrek betreur, begrijp ik dat hij deze kans heeft aangepakt. Hij is door zijn vriend Heynckes benaderd en wil hem graag helpen. Onze doelstellingen voor dit seizoen veranderen daar niet door.”