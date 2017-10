Neusbreuk leidt tot inzicht bij Weghorst: ‘Daar gelden andere wetten’

Wout Weghorst is samen met Steven Berghuis en Hirving Lozano momenteel topscorer van de Eredivisie met zes doelpunten uit zeven wedstrijden. Critici claimen dat verdedigers in Nederland aanvallers het veel te gemakkelijk maken en de 25-jarige spits van AZ sluit zich aan bij die constatering, zo geeft hij aan in gesprek met RTV Oost.

"Ik heb tegen Zenit Sint-Petersburg gespeeld (september 2016, 5-0 verlies, red.)", begint Weghorst over de wedstrijd waarin hij zijn neus brak. "Daar gelden gewoon andere wetten. Je bent aan het trekken en het sleuren en in het begin van de wedstrijd gaf ik hem een 'kletsie' en tien minuten daarna breekt hij gewoon mijn neus. In Nederland zal dat iets minder snel gebeuren."

Weghorst geeft aan dat hij zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld van een slungelige spits tot een sterke aanvaller: "Ik heb daar zo enorm veel tijd ingestopt. Daar ben ik bijvoorbeeld wel heel trots op. In vakanties doortrainen, na elke training nog weer looptraining gaan doen, dat ik me soms echt afvroeg: wat ben ik hier in vredesnaam aan het doen?", aldus Weghorst.