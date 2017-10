Vrijdag, 6 Oktober 2017

Ronaldo geeft transferadvies bij Real Madrid

Mesut Özil staat nog steeds open voor een langer verblijf bij Arsenal. Mocht de Duitse middenvelder toch besluiten de Londenaren te verlaten, dan wil hij alleen uitkomen voor Barcelona, Real Madrid of Manchester United. (Goal)

Mauricio Pochettino wil Ross Barkley dolgraag naar Tottenham Hotspur halen. De manager van de Engelse topclub ziet de middenvelder van Everton graag samenwerken met Eric Dier. (The Sun)

Cristiano Ronaldo heeft voorzitter Florentino Pérez transferadvies gegeven. De Portugees ziet graag dat William Carvalho van Sporting Portugal voor Real Madrid gaat voetballen. (Don Balón) De Portugees ziet graag dat William Carvalho van Sporting Portugal voor Real Madrid gaat voetballen.

Thomas Vermaelen mocht afgelopen zomer Barcelona niet verlaten. De Belgische verdediger geeft aan dat de Catalaanse club weigerde hem naar Everton te laten vertrekken. (Dernière Heure)

Adrien Silva traint mee met Leicester City. De middenvelder is nog steeds eigendom van Sporting Portugal, nadat de transfer van de middenvelder afgelopen zomer veertien seconden te laat was afgerond. (Leicester Mercury)