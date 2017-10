Gullit: ‘Als tiener verdienen ze dan al 500.000 euro, maar spelen doen ze niet’

Het Nederlands elftal dreigt het WK van volgend jaar in Rusland mis te lopen en Ruud Gullit waarschuwde donderdag al dat talentvolle voetballers niet te snel de stap naar het buitenland moeten nemen. In gesprek met BILD herhaalt de assistent-bondscoach van Oranje vrijdag zijn relaas dat talent veel langer in Nederland moet blijven voetballen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

"Ons grootste probleem is het feit dat jonge spelers ons te vroeg verlaten. Ze gaan naar het buitenland als ze net zestien of zeventien zijn. Als tiener verdienen ze dan al 500.000 euro, maar spelen doen ze niet. Dat is een groot probleem, dat we moeten oplossen", zegt Gullit. De Duitse boulevardkrant vraagt zich af of hoe Gullit dit voor elkaar wil krijgen: "Door overtuigingskracht", reageert de oud-voetballer.

"Ik heb het voetbal geleerd van ervaren spelers, die in Nederland onder contract stonden. Maar vandaag de dag zijn 22-jarige voetballers al aanvoerder in Nederland. Niet omdat ze zo goed zijn, maar omdat er geen oudere spelers meer zijn in Nederland", beseft Gullit. "Jonge spelers vergooien in het buitenland vaak drie of meer jaren van hun carrière. Dat zijn nou net heel belangrijke jaren."