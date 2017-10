Cork City-speler een ‘legende in Nederland’: ‘Mijn Instagram explodeerde’

Een paar maanden geleden dronk Karl Sheppard rustig een bakje koffie met zijn vriendin toen hij voor het eerst werd geconfronteerd met zijn populariteit in Nederland. YouTuber Raoul de Graaf, alias 'FC Roelie', zette de aanvaller van Cork City bij zijn FIFA-tutorials in zijn basisopstelling, naast Zlatan Ibrahimovic en Anthony Martial. Sindsdien kan de Ier niet meer stuk bij de kwart miljoen abonnees van De Graaf.

"Mijn Instagram explodeerde", legt de 26-jarige spits uit in gesprek met the 42. "Ik kreeg in vier of vijf uur tijd opeens tweeduizend tot drieduizend volgers erbij. Ik had zoiets van: 'iets klopt er niet'. Ik dacht dat ik iets verkeerd had ingedrukt." Sheppard krijgt via sociale media constant berichten toegestuurd en de Ier wordt al omschreven als een 'legende in Nederland'.

Zijn populariteit werd dermate groot dat een Nederlandse fan zelfs afreisde naar Turner's Cross om Sheppard te ontmoeten en te zien spelen. Een inwoner van Cork speelde in op de hype door oranje Karl Sheppard-shirts te verkopen. "Enkele mensen vroegen aan me of ik die gast een shirtje kon opsturen, dus dat heb ik gedaan. Mijn Instagram explodeert nog steeds. Het is een gekkenhuis", lacht Sheppard.