Ajax neemt na elf jaar per direct afscheid van Vink: ‘Verschil van mening’

Ajax en Gery Vink gaan per direct uit elkaar. Dat heeft de Amsterdamse club vrijdag bekendgemaakt. Beide partijen hadden een verschil van mening over de werkwijze van de jeugdtrainer. Volgens Ajax is er geprobeerd om dit op te lossen, maar is dat niet gelukt. Vink was sinds 2006 werkzaam bij de Eredivisie-club.

Vink had nog een eenjarig contract in Amsterdam. Hij ontbreekt al bij de wedstrijd van zijn team Onder-17 van vrijdagavond tegen de leeftijdsgenoten van AZ. “Ajax en Gery Vink hebben besloten de samenwerking per direct te beëindigen. Er is geprobeerd het verschil van mening over de wijze waarop Vink zijn werkzaamheden moest uitvoeren op te lossen, maar dit is uiteindelijk niet gelukt”, leest een statement op de clubwebsite.

Vink was jarenlang een bekend gezicht bij Ajax. Hij had verschillende elftallen onder zijn hoede, waaronder Jong Ajax. De afgelopen twee seizoenen stond Vink aan het roer bij Ajax Onder-17. Vorig seizoen werd hij nog kampioen met dat elftal en won zijn team ook de Future Cup.