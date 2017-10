‘Voor mij is hij de beste ’target man‘ ter wereld, hij scoort zo vaak’

Olivier Giroud was de afgelopen jaren al niet verzekerd van een basisplaats bij Arsenal en met de zomerse komst van Alexandre Lacazette is de 31-jarige Fransman dit seizoen veroordeeld tot invalbeurten. De krachtige centrumspits kan voor de Londenaren echter van grote waarde zijn, zegt Younès Belhanda, die bij Montpellier heeft samengewerkt met Giroud.

"Voor mij is Olivier een van de beste spitsen ter wereld. Hij is iemand die de bal goed bij zich kan houden en weet hoe hij zijn nummer tien of zijn vleugelspelers beter moet laten functioneren, want hij is een echte target man, met kwaliteiten die haast geen enkele andere spits heeft", zegt de 27-jarige middenvelder van Galatasaray in gesprek met RMC.

"Er is geen spits in de wereld die beter dan hem is als target man. Hij scoort zo vaak, ook bij de Franse nationale ploeg, dus dat argument tegen hem gaat niet op. Op clubniveau speelt hij niet zoveel, maar als je een speler hebt in het nationale team die zoveel scoort en het team dusdanig helpt, kan je eigenlijk geen kritiek op hem leveren", besluit de 31-voudig international van Marokko.