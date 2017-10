‘Pirlo is nooit vervangen en ik had Pogba voor altijd gehouden’

Aurelio De Laurentiis houdt zich druk bezig met Napoli, maar de president van de huidige koploper van de Serie A kan het niet laten om Juventus, die de afgelopen jaren de Italiaanse competitie domineerde, een sneer te verkopen. De preses van Napoli stelt onder meer dat, als hij aan het roer had gestaan bij Juventus, de 49-voudig international de club nooit had verlaten.

In 2016 verkocht la Vecchia Signora de Franse middenvelder voor 105 miljoen euro, destijds een recordbedrag, aan Manchester United. De Laurentiis zegt dat, als hij de baas was geweest bij Juventus, hij de inmiddels 24-jarige Pogba, die 34 keer scoorde in 178 wedstrijden voor Juventus en medeverantwoordelijk is voor het behalen van vier Scudetto's, nooit had laten gaan.

"Ik zie een Juventus dat nerveuzer en ook kwalitatief minder is geworden", zegt De Laurentiis in gesprek met la Gazzetta dello Sport. "Ze hebben de laatste jaren veel belangrijke spelers verloren. Giorgio Chiellini is er nog, maar Leonardo Bonucci is naar AC Milan en hij was cruciaal. Andrea Pirlo is nooit vervangen en ik had Paul Pogba voor de rest van mijn leven gehouden."