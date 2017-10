‘Advocaat kiest tegen Wit-Rusland voor 4-3-3, met Van Dijk, Rekik en Babel’

Dick Advocaat verzekerde vrijdagmiddag tijdens de persconferentie in Borisov al dat Jasper Cillessen en Virgil van Dijk in de basis starten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. De NOS weet, afgaande op de trainingen, wat zaterdagavond de definitieve opstelling van Oranje gaat zijn.

Advocaat trainde vrijdag met de beoogde basisopstelling, met achterin Daryl Janmaat, Karim Rekik, Virgil van Dijk en Daley Blind. Op het middenveld posteert Advocaat volgens de NOS Georginio Wijnaldum, Davy Pröpper en Tonny Vilhena, terwijl Arjen Robben, Vincent Janssen en Ryan Babel de aanval van Oranje compleet maken. Voor de aanvaller van Besiktas zou de basisplek zijn eerste interland in bijna zes jaar betekenen.

Bas Dost, die al niet in de basis leek te beginnen, is vrijdag op de training afgehaakt. De 28-jarige spits van Sporting Portugal moest geblesseerd de laatste training van het Nederlands elftal verlaten nadat hij zich verstapte in de afsluitende partij. Hij greep direct naar zijn rechterknie en verliet daarna met de fysiotherapeut het trainingsveld.