Kampioenen uit huis gezet: ‘Waar moet ik naartoe? Ik heb kinderen’

URZICENI - De blauwwitte verf bladdert van de tribunes, de slurf van de spelerstunnel zit vol gaten en hangt op de grond, op de kleedkamervloer liggen geen voetbalschoenen of sporttassen, maar glaswol en gevallen plafondpanelen. Het stadionhekwerk is afgebroken, kuipstoeltjes ontbreken en stukken plastic waaien over het verschrompelde voetbalgras. In niets lijkt Stadionul Tineretului meer op het toneel waar ooit Champions League-voetbal werd gespeeld: “Een ruïne”, vat ProSport samen.

Door Gijs Freriks

Chelsea

Unirea Urziceni promoveerde in 2006 naar de eredivisie van Roemenië en na de komst van trainer Dan Petrescu groeide de club uit tot een serieuze uitdager van de traditionele top. Unirea werd in 2008 vijfde en bereikte de bekerfinale, terwijl men in 2009 vriend en vijand verraste en de titel pakte. Drie jaar na de promotie was men wederom kampioen geworden en de euforie was logischerwijs groot. “Urziceni is het Chelsea van Ialomita”, zong muzikant Copilu’ De Aur, verwijzend naar het Chelsea-verleden van voormalig rechtsback Petrescu. Unirea ging de Champions League in en speelde in de groepsfase tegen Sevilla, VfB Stuttgart en Rangers FC. Er werd twee keer gewonnen: met 1-4 van Rangers en met 1-0 van Sevilla.

De Wolven van Baragan overleefden de poulefase niet, maar dat leidde wel tot twee prachtige affiches, want in de voorronde van de Europa League mocht men vervolgens aantreden tegen Liverpool. Ondanks dat Unirea twee keer verloor, overheerste de trots. Want wie had kunnen denken dat een club uit een stad met net zoveel inwoners als bijvoorbeeld Franeker kampioen zou kunnen worden én in de Champions League zou gaan spelen? De grote man achter het succes was Dumitru Bucsaru. De fans en spelers liepen met deze 56-jarige zakenman weg, maar deden dat niet lang meer. Bucsaru vroeg in 2011 het faillissement aan voor Unirea en er heeft nu alweer zes jaar geen bal meer gerold in Tineretului.

Deze foto's van het stadion van Unirea zijn gemaakt door Dan Mirea.

Green City

Bucsaru werd in maart 2015 gearresteerd op verdenking van faillissementsfraude. Voor de bouw van het zogeheten Green City-wooncomplex in de gemeente 1 Decembrie leende hij dertig miljoen euro van spaarbank Casa de Economii si Consemnatiuni (CEC), die volledig eigendom is van de staat. Het bedrijf van Bucsaru ging evenwel failliet. Bucsaru hinderde vervolgens de curator door niet aan zijn boekhoudplicht te voldoen en meubelstukken ter waarde van in totaal bijna 330.000 euro weg te halen uit de villa’s op zijn wooncomplex, dat ongeveer 95 voetbalvelden groot is. Hoe de vastgoedondernemer van plan was om de lening van dertig miljoen euro af te lossen, dat was niet duidelijk. Als hij het al van plan was.

Na het behalen van het kampioenschap in 2009 had Bucsaru de voetballers voor de keuze gesteld een kampioenspremie van 100.000 euro te accepteren of een villa aan te nemen op Green City, ter waarde van 95.000 euro. Een aantal spelers koos voor die laatste optie en heeft daar nu de grootste spijt van. De CEC-bank heeft namelijk beslag gelegd op hun huizen en denkt bij een executieverkoop van de in totaal 202 villa’s zo’n twintig miljoen op te kunnen halen. Op die manier hoopt men Bucsaru’s lening terug te krijgen. Ondertussen zijn de huizenbezitters, onder wie enkele oud-voetballers van Unirea, ten einde raad.

“Het huis had al betaald moeten zijn, maar Bucsaru heeft kennelijk nooit een cent overgemaakt. En nu moet ik eruit. Ik heb een dwangbevel kregen, word er gewoon uitgezet!”, aldus oud-verdediger Epaminonda Nicu, die acht jaar voor Unirea speelde. “Op deze manier kom ik op straat terecht, want ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik heb een gezin, kinderen. Ik ben echt wanhopig. We hebben hard voor deze huizen gewerkt. Aanvankelijk was het allemaal prima, maar toen de crisis uitbrak, kreeg Bucsaru problemen met zijn bedrijven. Wij vertrouwden hem, maar hij heeft ons opgelicht.” Andere oud-voetballers met een villa waren Marius Bilasco, Razvan Paduretu, Iulian Apostol, George Galamaz en Valeriu Bordeanu.

Schandaal

De spelers kwamen er pas achter dat hun villa’s niet waren afbetaald, toen Bordeanu’s vrouw om een uittreksel had gevraagd van het landboek, dat te vergelijken valt met het kadaster. Via de rechter hopen zij hun huizen te kunnen behouden: “Bucsaru heeft mensen opgelicht waardoor die nu op straat dreigen te komen. Hij heeft ons allemaal bedrogen”, aldus oud-verdediger Galamaz. “Hij is met zijn bedrijven failliet gegaan en heeft niets betaald. Als ik in mijn huis wil blijven wonen, moet ik 134.000 euro betalen. Ongelooflijk. Ik wil dat het recht zegeviert, want ik ben op een ongelooflijke manier bedonderd en ik ben niet de enige. Wij hebben bovendien in onze huizen geïnvesteerd, ik 50.000 euro.”

“En nu zou ik nog eens 134.000 euro moeten betalen om erin te blijven? Kom op, ik ben opgelicht door Bucsaru. Ik geef dit huis niet op”, zei Galamaz afgelopen woensdag in CANCAN. Die krant sprak van ‘het grootste schandaal in de geschiedenis van de Roemeense competitie’. Niet alle gedupeerden gaan de strijd aan in de rechtbank: voormalig middenvelder en international Apostol heeft zijn huis al verlaten. “Ik ben gestopt met de procedure en hoef nu niets te betalen. Ik besefte dat vechten geen zin had. Als ik hiermee door was gegaan, was ik aan advocaten nog meer geld kwijt geweest dan ik voor het huis had moeten betalen. Ik heb daarom besloten om op te geven, dat geef ik heel eerlijk toe.”

Het elftal van Unirea voor het Europa League-duel met Liverpool.

“Ik ben belazerd, maar ben wel gelukkig en gezond en dat is het belangrijkste. Dat laat onverlet dat Bucsaru gestraft moet worden, want door hem komen mensen mogelijk op straat terecht. Met hun families en kinderen…”, aldus Apostol. Een van de redenen dat de bedrijven van Bucsaru kopje onder gingen, was omdat hij na al het sportieve succes een lening van twaalf miljoen euro was aangegaan bij Gheorghe Gigi Becali, de voorzitter van het voormalige Steaua Boekarest, en hij vanwege een scheiding veel bezittingen moest afstaan. Er lopen diverse rechtszaken tegen Bucsaru en die wacht hij in alle rust af.

Boerderij

Bucsaru heeft zich namelijk teruggetrokken op een boerderij aan de Dambovita-rivier. Hij doet formeel geen zaken meer en laat die over aan zijn twee dochters. “Hij brengt veel tijd door met zijn kleinkinderen en kijkt nauwelijks voetbalwedstrijden meer. Zijn macht is weg en zijn geld is verdampt. Hij is echter vastbesloten dat hij niet achter slot en grendel wil belanden”, zo schreef CANCAN. Bucsaru, overigens goed bevriend met voormalig president Traian Basescu, beschikte in zijn hoogtijdagen over een vermogen van naar verluidt tachtig miljoen euro. Met dat geld knapte hij onder meer het Stadionul Tineretului op.

Daar is tegenwoordig echter weinig meer van te zien, want het onderkomen voor 7.000 mensen is totaal verwaarloosd. Toen een oud-voetballer van Unirea in 2013 terugkeerde in Tineretului wist hij niet wat hij zag, zo vertelde hij, anoniem, aan ProSport: “Ik was gebroken, het leek wel alsof er nooit voetbal is gespeeld. Ik heb met Unirea de titel gepakt en Champions League gespeeld, maar het veld zag er nu nog slechter uit dan van een vijfdeklasser. Ik zeg het je: het is alsof de club nooit heeft bestaan. Wat ik van Bucsaru vind? Ik hoop dat zijn zaken goed lopen, maar hopelijk investeert hij nooit meer in het voetbal. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat hij iets moois verwoest.”