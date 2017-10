‘Hij tikte zijn Nederlandstalige collega aan en vroeg: ’Vertonghen, wie is dat?‘

Als Jan Vertonghen in actie komt tegen Bosnië en Herzegovina en Cyprus is de verdediger van Tottenham Hotspur met 97 optredens voor zijn landde nieuwe recordinternational van België. René Vandereycken, die de voormalig Ajacied liet debuteren bij de Rode Duivels, zegt dat weinig mensen dat een aantal jaar geleden hadden verwacht.

"Ik weet nog, op de dag dat ik de selectie bekendmaakte, dat ik de lijst van de spelers voorlas. Een Franstalige journalist tikte zijn Nederlandstalige collega aan en vroeg: 'Jan Vertonghen, wie is dat?' Ik vond dat grappig. Hij zat helemaal vooraan en ik kon het liplezen", zegt Vandereycken in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Destijds werd Vertonghen door RKC Waalwijk gehuurd van Ajax en Vandereycken zegt dat de centrale verdediger toen al indruk op hem maakte: "Hij was gedreven, rustig en had toen al een bepaalde humor. Jan was een speler van wie ik dacht: hij is jong, laat hem maar wat internationale ervaring opdoen. De staf en ikzelf vonden dat hij er klaar voor was. We moesten ook kijken naar de toekomst van de nationale ploeg op lange termijn."

De dertigjarige Vertonghen, die op 2 juni 2007 zijn debuut maakte in de nationale ploeg, zal volgend jaar ook actief zijn op het WK in Rusland. Na acht wedstrijden, waarin de ploeg van bondscoach Robert Martínez 22 punten pakte, is het al verzekerd van groepswinst in Groep H. Nummer twee Bosnië en Herzegovina gaat met Griekenland en Cyprus uitmaken wie als tweede eindigt in de groep.