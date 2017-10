‘Het is niet makkelijk om met Messi samen te spelen, we spelen hetzelfde’

Argentinië speelde donderdagavond met 0-0 gelijk tegen Peru, waardoor het team van Jorge Sampaoli op een zesde plaats staat in de Zuid-Amerikaanse megapoule en zodoende het WK in Rusland dreigt mis te lopen. De bondscoach deed tegen Peru geen beroep op Paulo Dybala, tot verbazing van veel fans van Argentinië, die de aanvaller van Juventus graag hadden zien acteren naast Lionel Messi.

Dybala geeft na de wedstrijd aan dat hij de keuze van Sampaoli enigszins begrijpt en erkent dat hij en Messi op het veld (nog) geen goede combinatie zijn. "Het is niet makkelijk om met Messi te spelen, omdat we op dezelfde manier spelen", aldus de jongeling in gesprek met 20 Minutos. Sampaoli, die eerder al aangaf dat de twee aanvallers moeite hebben om goed samen te werken op het veld, hoopt dat de werkrelatie tussen de twee gaat verbeteren.

"Ik zie niet in wat Dybala verkeerd heeft gezegd", citeert onder meer Mundo Deportivo Sampaoli na afloop van het duel met Peru. "Hij zei dat hij blij was om naast Messi op het veld te staan, maar dat hij zijn juiste positie op het veld nog niet heeft gevonden. Hij vertelde gewoon hoe het voelde om met Messi, de beste speler ter wereld, samen te spelen."

"Het is vaak moeilijk om te weten hoe je moet staan in de aanval als je met iemand speelt die de voetbalintelligentie van Messi heeft. Leo moet bij Argentinië op dezelfde manier spelen als dat hij doet bij Barcelona. Hem dichtbij het vijandelijke strafschopgebied laten voetballen, dan komen zijn kwaliteiten het beste tot zijn recht", aldus Sampaoli. Argentinië moet woensdag tegen Ecuador hoe dan ook een goed resultaat boeken om kwalificatie in zicht te houden.