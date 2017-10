Advocaat geeft deel opstelling prijs: ‘Hij maakt een scherpe indruk’

Het Nederlands elftal neemt het zaterdagavond op tegen Wit-Rusland en dat zal het doen met Jasper Cillessen onder de lat. Dat verklapte bondscoach Dick Advocaat vrijdag op de persconferentie. Behalve de reserve-keeper van Barcelona start ook Virgil van Dijk vanuit de basis, zo bevestigde de keuzeheer. Advocaat twijfelt nog over zijn speelwijze en weet nog niet of hij met drie of met vier verdedigers gaat starten aan de wedstrijd die gewonnen moet worden.

In aanloop naar de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden gaf Advocaat tegenover Cillessen, Jeroen Zoet en Maarten Stekelenburg aan dat de strijd voor de plek tussen de palen helemaal open lag. Toch is de keuze opnieuw gevallen op Cillessen, die sinds begin augustus geen wedstrijd meer speelde voor Barcelona. “Hij heeft de laatste vier wedstrijden bij mij gekeept. Ik wil zoveel mogelijk hetzelfde houden, ook in de achterhoede”, aldus Advocaat, die verder aangaf dat Van Dijk zich mag opmaken voor een basisplaats. “Hij maakt een scherpe indruk op de training.”

Van Dijk is lang geblesseerd geweest en werd in de voorbereiding op het huidige seizoen tijdig uit de Southampton-selectie gezet nadat hij een transferverzoek had ingediend. Inmiddels is hij weer in genade aangenomen, maar speelde hij pas een volledige wedstrijd voor the Saints. “Als ik iemand er graag bij wil hebben, haal ik hem erbij. Ik ga me geen zorgen maken over wat andere mensen daar van vinden”, verklaart Advocaat zijn keuze. “Ik vind hem iets verder dan Matthijs de Ligt. Toen Van Dijk weer in het eerste speelde, wist ik niet hoe snel ik hem erbij moest halen.”

“We weten allemaal dat we de wedstrijd willen winnen met zoveel mogelijk goals”, zei Advocaat. “We hebben gisteren nog getraind in Amsterdam, dat zag er allemaal wel fris uit. Ik heb het idee dat ze er zelf nog in geloven. Met die uitstraling moeten we morgen ook beginnen, anders heeft het geen zin. Ik heb het volste vertrouwen dat we in ieder geval twee keer winnen.” De bondscoach bevestigde verder dat er geen blessures meer zijn en dat ook Bas Dost volledig fit is.