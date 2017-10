Iniesta glundert en hoopt op Messi: ‘Leo wil hier ook zijn’

Andrés Iniesta en Barcelona zijn het na lange tijd eens geworden over een nieuw contract en de club maakte vrijdag bekend dat de Spaanse middenvelder met zijn nieuwe verbintenis voor de rest van zijn leven verbonden is aan de koploper van LaLiga. Iniesta, die 639 optredens heeft gemaakt voor het eerste van de Spaanse grootmacht en daarin 55 keer scoorde, spreekt van een bijzondere dag.

"Dit is een hele speciale dag voor mij, aangezien ik nu verder kan gaan dromen", citeren verschillende Spaanse media de middenvelder van Barcelona op een persconferentie. "Deze club heeft mij zien groeien en ontwikkelen. Om aanvoerder te zijn is een ongelooflijk voorrecht. Ik houd van de club en zal hier altijd blijven zolang mijn lichaam en mijn geest het volhouden. Ik kan niet ergens anders zijn, ik moet hier zijn. Ik heb dat eerder gezegd en ik zal het blijven zeggen."

"Aan het eind van elk seizoen beslissen we gezamenlijk wat het beste is voor beide partijen. En dit is van onschatbare waarde. Ik kan niet beschrijven hoe ik me voel. Ik kwam hier als twaalfjarige en ben nog steeds hier op 33-jarige leeftijd. Deze verbintenis laat vertrouwen, enthousiasme, ambitie, affectie en respect zien. Ik ben niet hier gewoon om hier te zijn. Ik wil iets toevoegen, relevant zijn."

Naast Iniesta wachten fans van de Catalanen ook nog op goed nieuws aangaande het contract van Messi, die tot volgend jaar zomer vastligt. "De club wil Messi behouden. En Leo wil hier ook zijn. Hopelijk zal dit verhaal niet eindigen", aldus de Spanjaard. "Op 33-jarige leeftijd is alles niet opeens over, maar je denkt wel na over dingen. Pensioen? Ik heb nog niet aan de toekomst gedacht, ik wil nu genieten als voetballer. Voetbal is mijn leven. Ik weet zeker dat, als ik met pensioen ga, ik in de voetballerij actief blijf."