Ex-verdediger Real Madrid veroordeeld tot zeven maanden celstraf

Ricardo Carvalho is vrijdagmiddag door de Spaanse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden en een fikse boete, zo melden diverse lokale media. De 39-jarige centrale verdediger van het Chinese Shanghai SIPG is gestraft wegens het verzwijgen van inkomsten uit portretrechten.

De 89-voudig international van Portugal, die tussen 2010 en 2013 onder contract stond bij Real Madrid, heeft de strafeis van de rechtbank naar verluidt geaccepteerd. De officier van justitie eiste aanvankelijk een jaar celstraf en een boete van 300.000 euro, maar de rechtbank vond dat 'buitenproportioneel'. In plaats daarvan kreeg Carvalho zeven maanden gevangenisstraf en een boete van 142.822 euro.

De kans dat Carvalho daadwerkelijk gaat brommen is niet groot. In Spanje worden celstraffen onder de 24 maanden omgezet in een voorwaardelijke straf, mits het een eerste overtreding betreft. Daardoor hoefden eerder ook onder anderen Lionel Messi de gevangenis niet in. Naast Carvalho worden ook de financiële handelingen van andere (ex-)spelers van Real momenteel onderzocht door de Spaanse fiscus, onder wie Cristiano Ronaldo en Marcelo.