‘Hij kwam binnen en richtte een geweer op mij en al mijn teamgenoten’

Amauri speelt momenteel in Noord-Amerika bij de New York Cosmos, maar de Italiaanse spits denkt regelmatig terug aan zijn avonturen in Europa. De ex-aanvaller van Juventus speelde ook een tijdlang bij Palermo, toen trainer Francesco Guidolin aldaar de scepter zwaaide. Amauri kan zich de fratsen van de Italiaanse oefenmeester nog goed herinneren.

"Ik zal nooit vergeten wat er op een middag bij een training zich heeft afgespeeld", zegt Amauri in gesprek Il Giornalo di Sicilia over een incident in 2006. "We bereidden ons voor op de tweede confrontatie met West Ham United in de UEFA Cup en Guidolin kwam de kleedkamer binnen met een hele grote tas. Hij haalde er een geweer uit en richtte het op mij en al mijn teamgenoten, waarbij hij zei: 'we hebben ze pijn gedaan, nu gaan we het veld op en gaan we ze afmaken'.'

"Ik herinner me dat ik samen met Fabio Simplicio ons lach moesten inhouden, maar het is een leuke herinnering. Ik denk er nog vaak met plezier aan terug", aldus de eenvoudig international van Italië. De eerste wedstrijd in de eerste ronde van de UEFA Cup wist Palermo met 0-1 te winnen en ook thuis wist de Siciliaanse club the Hammers te kloppen (3-0).