Berlusconi hekelt keuzes Milan: ‘Kon je met al dat geld geen topspeler kopen?’

Silvio Berlusconi verkocht AC Milan eerder dit jaar aan een groep Chinese miljardairs, die onder leiding staat van Yonghong Li. Zodoende heeft de voormalig president van de Italiaanse topclub geen officiële banden meer met i Rossoneri, maar dat weerhoudt hem er niet van flinke kritiek te leveren op het beleid van de club.

Milan investeerde afgelopen zomer meer dan tweehonderd miljoen euro aan nieuwe spelers zoals Leonardo Bonucci, André Silva en Hakan Calhanoglu. Berlusconi kan zich echter totaal niet vinden in de huidige koers die de eigenaren zijn ingeslagen. "Ik begreep de transferzomer niet, het slaat nergens op", aldus de voormalig premier van Italië in gesprek met Corriere della Sera.

"Ik heb nog nooit gezien dat een team elf spelers verandert. Kon je met al dat geld geen topspeler kopen? Leg mij eens uit waarom Suso en Giacomo Bonaventura op de bank zitten als zij technisch het meest begaafd zijn van allemaal? Ze geven de aanvoerdersband aan een speler (Bonucci, red.) die jarenlang het symbool van Juventus was. Riccardo Montolivo is er ook nog, de band was aan hem toevertrouwt."

Berlusconi hekelt niet alleen de slechte investeringen van Milan, maar ook de aanstelling van Vincenzo Montella in een eerder stadium. Momenteel ligt de Italiaanse oefenmeester onder een vergrootglas door de tegenvallende resultaten. "Ik wilde Cristian Brocchi op de bank houden, maar ik lag in het ziekenhuis, balancerend tussen leven en dood en zij vertelden me dat het Montella werd", aldus Berlusconi.