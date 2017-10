Mourinho voelt zich ‘betere coach’: ‘Kan mijn emoties beter controleren’

José Mourinho kreeg het in het verleden nog weleens aan de stok met scheidsrechters of collega’s. Naar eigen zeggen kan de Portugese manager zijn emoties tegenwoordig beter onder controle houden. Manchester United is het seizoen uitstekend begonnen en gaat momenteel samen met stadgenoot Manchester City aan kop in de Premier League.

“Ik ben nu een betere coach dan voorheen, omdat ik mijn emoties beter onder controle kan houden. Tegenwoordig blijf ik met mijn voeten op de grond, ook dankzij mijn ervaring”, legt Mourinho uit in gesprek met Record. Na een moeizaam eerste seizoen heeft hij de boel inmiddels behoorlijk op de rit bij Manchester United. “Het begon moeizaam, maar we hebben uiteindelijk een goed seizoen gehad.”

“Dit seizoen is ook goed begonnen, maar we weten nog niet hoe het gaat eindigen. In ieder ander land kan zo’n start als we nu hebben betekenen dat je kampioen wordt, maar in Engeland betekent het niets”, stelt de manager van the Red Devils. Manchester United verloor tot dusver alleen de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Real Madrid. In de Premier League, EFL Cup en de Champions League is het nog ongeslagen.