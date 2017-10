Iniesta zet handtekening onder contract voor het leven bij Barça

Andrés Iniesta en Barcelona zijn het eens geworden over een nieuw contract. De Spaanse middenvelder blijft met zijn nieuwe verbintenis voor de rest van zijn leven verbonden aan de koploper van LaLiga. Het vorige contract van Iniesta liep na dit seizoen af.

Het nieuwe contract van de 33-jarige middenvelder komt niet geheel uit de lucht vallen. Eerder lieten voorzitter Josep Maria Bartomeu al weten dat er snel goed nieuws te melden zou zijn over Iniesta, al ontkende de middenvelder een akkoord. De geruchten over een vertrek naar Juventus wakkerden aan, maar Iniesta vertrekt dus niet.

Iniesta speelde al 639 wedstrijden voor Barcelona en maakte daarin 55 doelpunten. Op 29 oktober 2002, bijna vijftien jaar geleden, maakte de Spaans international zijn debuut voor de Catalanen. Als twaalfjarige kwam hij in 1996 in de jeugdopleiding van Barcelona terecht. Samen met Lionel Messi is hij de speler die de meeste prijzen in de clubgeschiedenis won (30).