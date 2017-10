Alderweireld geniet van ploeggenoot: ‘Hij wil de beste ter wereld worden’

De Premier League loopt over van kwaliteit en daar weet Toby Alderweireld alles van. De verdediger van Tottenham Hotspur neemt het wekelijks op tegen de beste aanvallers ter wereld. Gevraagd naar wie de beste spits ter wereld is, noemt hij niet zijn landgenoot Romelu Lukaku, sinds afgelopen zomer speler van Manchester United. Harry Kane is volgens de ex-Ajacied de beste.

“Ik ben natuurlijk bevooroordeeld omdat ik dagelijks met hem werk. Maar ik zou hem voor geen enkele andere spits willen ruilen”, zegt Alderweireld in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik zie hoe hij traint en hoe hij voor zijn sport leeft. Hij wil de beste ter wereld worden. Hij is sterk, gebruikt zijn lichaam, is tweevoetig en heeft een goed kopspel. Daarnaast is hij ook nog slim en werkt hij zich te pletter voor de ploeg. Vaak zie je bij een spits dat er één van die elementen ontbreekt. Kane heeft het allemaal.”

Lukaku, momenteel topscorer van de Premier League met zeven doelpunten, is volgens Alderweireld niet veel minder dan Kane. “Nee, ik plaats hem in hetzelfde rijtje”, klinkt het. “Maar omdat ik niet dagelijks met hem train, kan ik hem niet vergelijken. Ze zijn ook heel verschillend als spits.”