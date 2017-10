VIDEO - Tapia houdt Messi van het scoren af in volgepakt La Bombonera

Lionel Messi en zijn Argentijnse ploeggenoten stonden op het WK van 2014 nog in de finale, maar dreigen er volgend jaar in Rusland niet bij te zijn. Er moest gewonnen worden van Peru, maar daar slaagde de ploeg van Jorge Sampaoli niet in, ondanks een groot aantal kansen.