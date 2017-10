Neymar kritisch: ‘Het is onmenselijk om in deze omstandigheden te spelen’

Brazilië bleef donderdag in het WK-kwalificatieduel met Bolivia steken op een 0-0 gelijkspel. De wedstrijd werd afgewerkt in het Estadio Hernando Siles in La Paz, gelegen op een hoogte van 3637 meter. Die hoogte heeft al vaker tot discussies geleid en Neymar liet zich na afloop ook kritisch uit over de omstandigheden in Bolivia.

“Het is onmenselijk om in deze omstandigheden te spelen. Het veld, de hoogte, de bal... Alles was slecht”, liet de aanvaller van Paris Saint-Germain weten via Instagram. Het is niet de eerste keer dat er kritiek is op de thuishaven van de Boliviaanse ploeg. Eerder klaagde Lionel Messi al over de omstandigheden in La Paz en de Braziliaanse bondscoach Tite sprak ook van ‘moeilijke omstandigheden’.

“Het is moeilijk om hier in La Paz tegen Bolivia te spelen, zij hebben genoeg kwaliteiten. Ik ben blij dat we balbezit hadden en we in de slotfase nog konden aanvallen. We hebben wedstrijden gehad waarin we minder productief waren, dus ik ben tevreden over ons spel. Ik ben alleen gefrustreerd over het resultaat”, zei Tite tegenover de Braziliaanse pers.

Dat het 0-0 bleef in La Paz was grotendeels te danken aan Lampe, de doelman van Bolivia. “Hij verdient de complimenten. Ik wilde met Lampe praten na afloop”, vertelde de Braziliaanse bondscoach. “Ik zei tegen hem: Gefeliciteerd met je prestaties. Ik draaide op gegeven moment om richting het publiek bij een van zijn reddingen om te applaudisseren. Daarnaast zei ik dat hij trots moet zijn.”