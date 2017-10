Dost baalt: ‘Het had zomaar mijn doorbraak in Oranje kunnen zijn’

In de slotminuut van de eerste WK-kwalificatiereeks tegen Zweden leek Bas Dost Oranje de overwinning te bezorgen. De treffer werd echter geannuleerd, waardoor de wedstrijd in Solna eindigde in 1-1. Volgens Dost had zijn Oranje-carrière er heel anders uitgezien als de treffer in Zweden wél had geteld.

“Het had zomaar mijn doorbraak in Oranje kunnen zijn”, zegt Dost in gesprek met Metro “Als ‘ie wel had geteld zou ik de matchwinner zijn geweest, stond ik er de volgende wedstrijd ongetwijfeld weer in en had ik misschien weer gescoord. Sommige details, zoals een afgekeurd doelpunt, kunnen dus van grote invloed zijn op een voetballoopbaan.”

De spits van Sporting Portugal werd vorig seizoen met 34 doelpunten in 32 wedstrijden topscorer van de Portugese Primeira Liga. Desondanks groeide Dost nog niet uit tot de onbetwiste aanvalsleider van Oranje. “Natuurlijk heeft het mij teleurgesteld dat ik niet meer interlands heb gespeeld en doelpunten heb gemaakt. Dat is te weinig”, stelt de spits, die naar eigen zeggen niet opgeeft. “Ik kom nog steeds met heel veel plezier naar Oranje.”

“Ik loop hier niet rond met de vraag wat ik hier in vredesnaam doe. Ik blijf gas geven en als ik nodig ben, sta ik er”, vervolgt Dost zijn verhaal. Door het gelijkspel van Luxemburg tegen Frankrijk heeft de spits de hoop gekregen dat Oranje Zweden ook nog op punten kan passeren. “Er kan zomaar iets bijzonders gebeuren. En dan hoop ik zelf te mogen spelen en er een paar te maken. Al moeten ze dan niet worden afgekeurd natuurlijk…”