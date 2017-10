Babel: ‘Ik gooide een slipper terug, dat was het einde van mijn carrière daar’

Voor het eerst in zes jaar is Ryan Babel weer terug bij Oranje, maar de aanvaller maakte in de tussentijd het nodige mee. Zo speelde hij een halfjaar voor Al Ain FC, in de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn periode in het Midden-Oosten kwam op een opvallende manier ten einde, zo vertelt hij tegenover Trouw.

“We hadden de derby verloren en onze fans gooiden na afloop sandalen naar mij. Ik voelde me niet gerespecteerd. Vanuit de emotie gooide ik een slipper terug. Dat was het einde van mijn carrière daar”, zegt Babel, die het slechts een halfjaar volhield bij Al Ain. Via Deportivo La Coruña kwam de aanvaller bij Besiktas terecht. In Turkije speelde Babel zich weer in de kijker bij Oranje.

Toch zal hij zijn avontuur in de Emiraten nooit vergeten. “We speelden er eens een wedstrijd en na twintig minuten legde de scheidsrechter het spel stil. Ze moesten bidden. Er kwamen kleedjes het veld op en tien minuten later ging het duel weer verder. Dat soort situaties leer je te waarderen”, stelt de aanvaller, die bewust koos voor het Midden-Oosten. “Ik koos op dat moment voor geluk, en ik hoef niet onder stoelen of banken te steken dat het financieel ook een goed aanbod was.”