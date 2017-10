‘Waarom zou ik de Britse kranten lezen? Het boeit me niet wat ze schrijven’

Victor Lindelöf verruilde Benfica afgelopen zomer voor Manchester United, maar kent geen vliegende start in Engeland. Tot dusver speelde de Zweed vier wedstrijden in het shirt van the Red Devils, maar hij maakte nog geen minuut in de Premier League. Lindelöf sprak met manager José Mourinho over zijn situatie.

“Dat gesprek blijft tussen ons, maar we praten geregeld en er is een goede dialoog”, zegt Lindelöf in gesprek met het Zweedse Expressen. De verdediger is niet zo’n fan van de Britse media, die geregeld speculeren over zijn situatie. “Waarom zou ik de Britse kranten lezen? Het boeit me niet wat ze schrijven. Ik weet dus ook niet wat ze schrijven.”

“Ik voel geen stress, ik zit bij een van de grootste clubs ter wereld. Het is logisch dat er veel concurrentie is. Het heeft tijd nodig, dat is niet erg”, stelt de verdediger, die zich momenteel met de Zweedse ploeg voorbereidt op de wedstrijden tegen Luxemburg en Nederland. De Zweden hebben op dit moment de beste papieren om op de tweede plaats in de kwalificatiegroep te eindigen.