VIDEO - Lionel Messi en consorten beleven opnieuw teleurstellende avond

De kans is nog altijd aanwezig dat Argentinië het WK in Rusland gaat missen. De verliezend finalist van het vorige WK in Brazilië kwam tegen Peru niet verder dan 0-0. Door de remise zakken de Argentijnen een plaats in de rangschikking, naar de zesde stek. Een plek bij de eerste vier levert rechtstreekse plaatsing voor het WK op en de vijfde plek geeft recht op een play-off tegen Nieuw-Zeeland.