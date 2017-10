‘Riechedly Bazoer heeft de consequenties voor zijn keuze gedragen’

Riechedly Bazoer is in genade aangenomen bij Jong Oranje. Nadat de middenvelder in de vorige interlandcyclus had bedankt voor Jong Oranje, besloot bondscoach Art Langeler het talent enige tijd niet op te roepen. Afgelopen maand spraken de twee de kwestie uit. Bazoer wil er niet te veel meer over zeggen en dat geldt ook voor Langeler.

Langeler bezocht Bazoer in Duitsland bij zijn werkgever VfL Wolfsburg en inmiddels is de kou uit de lucht. "Riechedly heeft de consequenties voor zijn keuze gedragen. Daarmee is de kous ook af", zo benadrukt Langeler vrijdag in het Algemeen Dagblad. "Het kan niet zo zijn dat hij daarna verketterd wordt of zo. Ik heb goed contact met hem en ben blij dat Riechedly er weer bij is."

Langeler kan Bazoer goed gebruiken in de kwalificatiefase voor het EK Onder-21 van volgend jaar zomer. Na twee interlands staat de teller op slechts een schamel punt. Jong Oranje speelt vrijdagavond in Doetinchem tegen de leeftijdsgenoten van Letland, dat een punt meer heeft, en dinsdag spelen de Nederlandse talenten in Kiev tegen Jong Oekraine, dat met zes punten uit twee duels aan de leiding gaat in Groep 4.