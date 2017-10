Vincent Janssen: ‘Die maakt in Nederland zo twintig doelpunten, hoor’

Vincent Janssen vindt zijn last minute-verhuur aan Fenerbahçe de perfecte oplossing voor zijn situatie. De aanvaller had bij Tottenham Hotspur geen uitzicht op speeltijd en was heel blij toen de Turkse topclub zich afgelopen zomer 'in blessuretijd' bij de Londenaren meldde. "Het werd concreet op een donderdag, op vrijdagochtend zat ik om zeven uur al in het vliegtuig", zo legt Janssen in het Algemeen Dagblad uit.

Hoewel het kort dag was, verdiepte Janssen zich in Fenerbahçe en de Süper Lig. "Iedereen die ik sprak, was positief en dat gevoel is de laatste weken alleen maar bevestigd." In januari had Galatasaray concrete interesse, maar dat zag de aanvaller toen niet zitten. "Toen zat ik pas vijf maanden bij Spurs. Ik wilde eerst een vol jaar voor mijn kansen gaan. Dat de Turkse competitie heel sterk is, wist ik toen ook al wel."

Janssen wijst naar de individuele klasse bij de meeste clubs in de Süper Lig. "Spelers zoals Samuel Eto'o en Samir Nasri spelen bij Antalyaspor. Laatst bij Alanyaspor speelden we nog tegen Vágner Love. Die maakt er in Nederland zo twintig, hoor." Janssen speelde tot dusver vier competitieduels, waarin Fenerbahçe slechts zes punten pakte. De Oranje-international zelf kwam tweemaal tot scoren.