Eigenaar Vitesse kan na liefst 140 miljoen euro geldkraan dichtdraaien

Vitesse noteerde over het boekjaar 2016-2017 een verlies van liefst 10,2 miljoen euro. De Arnhemse club komt uit op een groot tekort, omdat het succes van de KNVB Beker, de deelname aan de Europa League én het merendeel van de transferinkomsten van afgelopen zomer pas in het volgende financiële jaar worden opgenomen. Dan moet Vitesse break-even draaien, zo is de doelstelling.

Alexander Chigirinsky wil echter langzaam maar zeker de geldkraan dichtdraaien. De clubeigenaar uit Rusland moest het gat van 10,2 miljoen euro in de begroting dichten, waarmee zijn totale investeringen op liefst 140 miljoen uitkomen. Algemeen directeur Joost de Wit benadrukt dat Chigirinsky vanaf nu niets meer hoeft bij de leggen. "We maken echt stappen. Op de balans staan nu vooral de kosten van het jubileumjaar. De winst wordt opgenomen in het volgende financiële seizoen."

"Dan gaat het om miljoenen uit tv-gelden, de KNVB Beker en de Europa League. En de zeer lucratieve transfers van Yuning Zhang, Marvelous Nakamba, Eloy Room en Valeri Qazaishvili", zo legt de sportbestuurder aan de Gelderlander. De Wit stelt dat Vitesse ver van de grens van de overtreding op de regels van Financial Fair Play is beland. "Het FFP-resultaat bedraagt nu 6,3 miljoen euro. Het is nog steeds veel. Maar de huishouding is vele malen gezonder dan enkele jaren geleden (in het seizoen 2012/13 werd ruim 24 miljoen euro verlies geleden). Nu kunnen we zonder zorgen Europees voetbal spelen."