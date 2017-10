Youri Mulder: ‘Hij heeft te lang krediet gekregen bij het Nederlands elftal’

Youri Mulder is van mening dat het Nederlands elftal zich met dit spelersmateriaal had kunnen en misschien wel móéten kwalificeren voor het WK in Rusland. Hoewel Oranje nog niet definitief is uitgeschakeld voor de eindronde van volgend jaar, heeft de oud-aanvaller weinig geloof in een toegangsbewijs. "Terwijl er voldoende kwaliteit is om in elk geval tweede te worden", verzucht de voormalig Oranje-international.

Ook Mulder zoekt naar diepere oorzaken voor de malaise van Oranje. "Door sommige namen in de selectie denken we nog steeds dat we goed zijn", zo stelt Mulder in gesprek met de NOS. "Maar iemand als Wesley Sneijder heeft te lang krediet gekregen. Natuurlijk is hij fantastisch geweest, maar tegen Frankrijk zag je dat hij nu en met zijn huidige fysiek tekortkomt."

Mulder zet ook vraagtekens bij de keuzes van de bondscoaches Danny Blind en Dick Advocaat. "Matthijs de Ligt die voor de leeuwen wordt geworpen tegen Bulgarije... Dat is wel erg naïef geweest. En de manier waarop Advocaat wilde spelen tegen Frankrijk... Ook zo naïef." Mulder wijst echter met de beschuldigende vinger naar de spelers met ervaring. "Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum spelen bij grote clubs in grote competities. Zij hadden bepalend moeten zijn, maar dat waren ze zelden."