Aanwezigheid van Messi op WK hoogst onzeker na nieuwe misstap

Pas op de laatste speeldag van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecyclus zal duidelijk worden of Argentinië bij de eerste vier eindigt, óf vijfde wordt én in de play-off tegen Nieuw-Zeeland speelt, óf de kwalificatiefase als zesde of lager afsluit. Na de halve misstap tegen Peru van donderdagavond staat het team van Jorge Sampaoli op een zesde plaats en dat is niet voldoende voor een toegangsbewijs voor het WK in Rusland.

Argentinië - Peru 0-0

Een stuk of tien opgelegde kansen, de meeste gecreëerd door Lionel Messi, waren niet besteed aan Argentinië, dat in de zeventien kwalificatieduels slechts zestienmaal scoorde. Darío Benedetto en Papu Gómez hadden de 1-0 op hun schoen, maar kregen de bal niet langs Pedro Gallese. Ook Messi had uitzicht op een openingstreffer: al vroeg in de wedstrijd raakte hij de bal te zacht en later schampte hij de paal, nadat Benedetto op Gallese was gestuit.

In de laatste seconden van de extra tijd ontsnapte Argentinië zelfs aan een nederlaag, toen doelman Sergio Romero een vrije trap van Paolo Guerrero uit de kruising tikte. In het laatste duel moet de vice-wereldkampioen in en tegen het al uitgeschakelde Ecuador winnen om in elk geval een play-offduel met Nieuw-Zeeland veilig te stellen.

Chili - Ecuador 2-1

Met nog één speeldag te gaan staat Chili op een derde plaats en is het WK in Rusland binnen handbereik. De overwinning op Ecuador in Santiago kwam in de slotminuten tot stand. De openingstreffer van Eduardo Vargas leek de houder van de Copa América de verdiende drie punten te bezorgen, maar zes minuten voor tijd kreeg Romario Ibarra het thuispubliek stil. Eén minuten later benutte Alexis Sánchez echter een rebound, nadat Maximo Banguera een schot van Felipe Gutiérrez had gekeerd. Ecuador is daardoor uitgeschakeld; Chili gaat op de laatste speeldag op bezoek bij het al gekwalificeerde Brazilië.

Venezuela - Uruguay 0-0

Uruguay zette weliswaar een stap dichterbij het WK in Rusland, maar een zege in het Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo zat er eigenlijk nooit in. Beide teams slaagden er niet in om grote kansen te creëeren, ondanks de aanwezigheid van Edinson Cavani en Luis Suárez. Een kopbal van José Maria Giménez en een van richting veranderd schot van Cavani waren de grootste mogelijkheden in San Cristobal. Uruguay kan zich dinsdag tegen Bolivia verzekeren van deelname aan het mondiale eindtoernooi; een punt is voldoende.

Colombia - Paraguay 1-2

Het leek voor Colombia een mooie avond te worden, met plaatsing voor het WK, maar de thuiswedstrijd kende een bitter einde. Oscar Cardozo en Antonio Sanabria draaiden de achterstand van Paraguay om in een overwinning; van de 1-0 van Radamel Falcao naar een 1-2 zege. Zodoende moet Colombia het WK-ticket afdwingen tegen Peru, dat echter maar één punt minder heeft.