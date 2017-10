Lampe voorkomt eerste overwinning van Brazilië in La Paz sinds 1985

Bolivia en Brazilië hebben elkaar donderdag in evenwicht gehouden, op de zeventiende speeldag van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecyclus voor het WK in Rusland. Het duel tussen het reeds uitgeschakelde Bolivia en het al gekwalificeerde Brazilië in La Paz eindigde doelpuntloos: 0-0. De vijfvoudig wereldkampioen heeft al sinds 1985 geen enkel kwalificatieduel meer in de Boliviaanse stad, gelegen op een hoogte van 3.600 meter, gewonnen.

Na een nogal saai eerste kwartier kwam de wedstrijd tot leven, al was het opmerkelijk dat het scorebord niet in beweging kwam. Carlos Lampe hield Neymar meermaals van het scoren af, terwijl Bolivia genoeg kwaliteit had om de defensie van Brazilië in verlegenheid te brengen. Lampe was hoe dan ook de uitblinker van de eerste 45 minuten. De doelman voorkwam zekere doelpunten van Neymar als Gabriel Jesus en vlak voor rust stond Gabriel Valverde op de doellijn de 0-1 in de weg.

In de tweede helft bleef Lampe zijn land op de been houden. Na twee minuten tikte de keeper een inzet van Gabriel Jesus op de paal en na een uur spelen had hij ook een antwoord op een volley van Neymar, uit een scherpe hoek. Bolivia, dat tot donderdag vier van de laatste vijf interlands had gewonnen, kwam zelden voor het doel van Alisson en bleef leunen op Lampe. De sluitpost hield namelijk Gabriel Jesus en invaller Willian van een doelpunt af en zodoende eindigde de krachtmeting zonder ook maar één goal.