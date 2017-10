San Marino snakt na nieuw monsterverlies naar einde: doelsaldo van 2-46

San Marino wacht ook na het negende optreden in de WK-kwalificatiecyclus nog altijd op het eerste punt, net als Liechtenstein en Gibraltar. Ook het al uitgeschakelde Noorwegen had donderdagavond geen medelijden met de voetbaldwerg: 0-8. Zodoende bedraagt het doelsaldo 2-46, de slechtste tussenstand van alle Europese deelnemers.

Na acht minuten ging het al mis: Davide Simoncini veranderde een schot van richting en liet zodoende zijn tweelingbroer Aldo kansloos. Joshua King benutte in de vijftiende minuut een strafschop na een overtreding op Markus Henriksen, 0-2, en maakte twee minuten later van dichtbij de 0-3. Een heerlijke vrije trap van Mohamed Elyounoussi via de binnenkant van de paal, vijf minuten voor rust, betekende de 0-4.

Elyounoussi schoot vlak na rust ook de vijfde treffer op het scorebord. De inzet uit een vrije trap ging dwars door de muur: 0-5. Een van richting veranderde inzet van Ole Selnaes was de 0-6 en Elyounoussi completeerde in de 69e minuut zijn hattrick: na een corner mocht hij geheel vrijstaand de 0-7 binnenkoppen. Drie minuten voor tijd schoot Martin Linnes de 0-8 binnen. San Marino speelt zondag in en tegen Tsjechië.