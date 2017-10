Eriksen is met voltreffer opnieuw zeer belangrijk voor Denemarken

Denemarken houdt zicht op deelname aan het WK in Rusland van volgend jaar zomer. Het team van bondscoach Age Hareide zegevierde met 0-1 over concurrent Montenegro, dankzij een doelpunt van Christian Eriksen. Denemarken staat nu op een tweede plaats in Groep E, met drie punten meer dan de Montenegrijnen.

Na een kwartier spelen verscheen de 0-1 op het scorebord. Henrik Dalsgaard bezorgde de bal met het hoofd bij Eriksen, die het leer in de korte hoek achter Danijel Petkovic mikte: 0-1. Het was niet de enige domper voor Montenegro in de eerste helft. Luttele minuten later haakte Stevan Jovetic geblesseerd af.

De ploegen hielden elkaar in het restant van het eerste bedrijf in evenwicht met kansen voor Marko Jankovic, Andreas Cornelius en Eriksen, die in zijn laatste vier WK-kwalificatieduels goed was voor vier goals en vier assists. Ook in de tweede helft slaagde Montenegro er niet in om een gelijkmaker te forceren.

Denemarken heeft komende zondag aan een punt tegen Roemenië genoeg om de nummer twee te blijven. Koploper Polen, dat drie punten meer heeft, wordt bij puntenverlies bij de Denen automatisch groepswinnaar.