Droomgoal van Rudy na 77 seconden leidt WK-deelname van Duitsland in

Duitsland heeft zich donderdagavond van deelname aan het WK in Rusland van volgend jaar zomer verzekerd. Het team van bondscoach Joachim Löw had aan een punt in en tegen Noord-Ierland voldoende, maar de regerend wereldkampioen zegevierde met 1-3 over de nummer twee van Groep C. De Noord-Ieren waren al zeker van de tweede plaats en daarmee van deelname aan de play-offs voor het eindtoernooi.

In een zeer eenzijdige eerste helft legde Duitsland de basis voor de zege in Belfast. Na 77 seconden nam die Mannschaft reeds de leiding. Joshua Kimmich legde de bal af op de middenvelder, die vanaf een meter of 25 hard uithaalde en het leer in de kruising mikte: 0-1. Het was voor Rudy zijn eerste interlandtreffer, na 22 duels. In de 21e minuut schoot Sandro Wagner de 0-2 tegen de touwen, op aangeven van Thomas Müller.

Duitsland nam daarna gas terug en speelde minder offensief tot aan de rust. In de tweede helft werden de toeschouwers amper vermaakt. Na een voorzet van Wagner dwong Müller met een kopbal Michael McGovern tot een redding, maar daarna werd het geduld van de supporters op de proef gesteld. Duitsland, waar Emre Can, Leroy Sané en Lars Stindl als invallers hun opwachting maakten, kwam via Kimmich ook nog op 0-3, via een volley van dichtbij. Josh Magennis bepaalde de eindstand, met een rake kopbal. Duitsland hoopt zondag tegen Azerbeidzjan de tiende zege uit evenveel duels te boeken.