Pirlo stelt ultieme voetballer samen en kiest voor Messi en Stam

Andrea Pirlo was in Europa jarenlang succesvol bij AC Milan en Juventus en won daarnaast in 2006 het WK met de nationale ploeg van Italië. De vedette wordt alarm beschouwd als een van de beste middenvelders aller tijden, maar Pirlo blijkt ook bijzonder gecharmeerd te zijn van de kwaliteiten van onder anderen Xavier Hernández en Lionel Messi.

Voor het clubkanaal van zijn werkgever New York City stelt Pirlo de ultieme voetballer samen. De 113-voudig international van Italië gaat voor zijn eigen visie en rechtervoet, maar kiest voor het brein van Barcelona-clubicoon Xavi en de linkervoet van Lionel Messi.

Pirlo speelde bij Milan samen met Gennaro Gattuso en kiest voor de wedstrijdinstelling van de voormalig kuitenbijter. Hij besluit met de kracht van Jaap Stam, tussen 2004 en 2005 ploeggenoot van Pirlo in San Siro, en het haar van Hernán Crespo.