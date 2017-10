Barton: ‘Klaassen is een flop en Sigurdsson kan bij Everton niet excelleren'

Ronald Koeman staat momenteel onder hevige druk bij Everton. De manager won slechts twee van zijn laatste tien officiële wedstrijden en is inmiddels met the Toffees afgezakt naar een zestiende plaats in de Premier League. De positie van Koeman staat derhalve ter discussie in Engeland, maar Joey Barton neemt het op voor de oefenmeester.

Volgens de Engelse middenvelder, die nog altijd een schorsing uitzit vanwege het gokken op voetbalwedstrijden, treffen vooral de beleidsbepalers van Everton blaam. Zo verloor Koeman afgelopen zomer onder meer clubtopscorer Romelu Lukaku aan Manchester United. "Het is simpelweg schandelijk hoe Everton hem verkocht heeft en geen vervanger heeft aangetrokken", vertelt Barton in gesprek met talkSPORT.

"Er is iemand binnen de club daarvoor verantwoordelijk. Of ik geloof dat dat Ronald Koeman is? Nee, want hij is voordat de transfermarkt sloot meermaals gevraagd naar zijn behoeften en hij heeft telkens aangegeven versterkingen nodig te hebben in de punt van de aanval", vervolgt het enfant terrible van het Engelse voetbal. "Ik heb medelijden met Koeman. Hij heeft er niets aan kunnen doen."

Ondanks het feit dat Everton volgens Barton geen vervanger in huis heeft gehaald voor Lukaku, trok de club afgelopen zomer toch een slordige 160 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Een groot deel van het budget werd uitgegeven aan Davy Klaassen en Gylfi Sigurdsson, maar de twee middenvelders hebben vooralsnog niet weten te imponeren op Goodison Park. "Klaassen is een flop en Sigurdsson moet de grote man zijn bij een kleine club. Bij Everton is de ploeg niet om hem heen gebouwd, waardoor hij niet kan excelleren", is Barton hard in zijn oordeel.