Vitesse ondanks gigantisch verlies positief gestemd: ‘Club ligt op koers’

Vitesse heeft over het boekjaar 2016/2017 een nettoverlies geleden van 10,2 miljoen euro, zo maken de Arnhemmers donderdagavond bekend via de officiële kanalen. Desondanks is de Eredivisionist positief gestemd in zijn communiqué.

Zo bedroeg het verlies van Vitesse in het jaar ervoor immers nog 13,3 miljoen euro, wat een daling van ruim 3 miljoen inhoudt. De club noemt het verlies ingecalculeerd en laat weten dat de transferinkomsten uit de verkopen van Zhang Yuning, Marvelous Nakamba, Valeri Qazaishvili en Eloy Room pas in het volgende financiële jaar zijn opgenomen, net als de verwachte extra inkomsten van onder andere UEFA-deelname, mediagelden, sponsoring en ticketing.

Vitesse zegt verder in het komende seizoen af te koersen op een ‘break-even-situatie'. "Met een dalend verlies ligt Vitesse op koers van de beoogde financiële planning", aldus algemeen directeur Joost de Wit. "We willen de bedrijfslasten stabiel houden, maar wel investeren in de selectie om deze op sterkte te houden en daarnaast ook investeren in de organisatie om de omzet te verhogen. Hierbij kunnen we rekenen op steun van onze eigenaar en de Raad van Commissarissen."