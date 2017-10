Barcelona liep zondag tegen Las Palmas 3,4 miljoen euro mis

Barcelona is afgelopen zondag een flink bedrag misgelopen, zo schrijft Sport. Volgens de meest verkochte sportkrant van Catalonië kon de club een bedrag van 3,4 miljoen euro vergeten na de beslissing om het thuisduel met Las Palmas achter gesloten deuren af te werken. Het Spaanse competitieduel werd zonder publiek gespeeld vanwege de onrustige situatie rondom het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid.

Het leek er enige tijd op dat de wedstrijd helemaal niet door zou gaan, maar de Spaanse voetbalbond ging niet in op het verzoek van Barcelona om het duel uit te stellen. Na spoedoverleg besloot de club om toch in actie te komen, zónder publiek. Sport rekende uit dat Barcelona 3,4 miljoen euro misliep door de afwezigheid van toeschouwers en de gebruikelijke diensten, zoals merchandising, in het stadion.

Barcelona had het duel tegen Las Palmas graag uitgesteld zien worden, maar de Spaanse bond waarschuwde dat dit een reglementaire 0-3 nederlaag tot gevolg zou hebben. Bovendien zouden er dan als straf drie punten in mindering zijn gebracht. In Catalonië werd op initiatief van de separatistische regioregering een illegaal referendum gehouden over onafhankelijkheid. De Spaanse politie probeerde de stemming te dwarsbomen. Dat resulteerde in ongeregeldheden en honderden gewonden.