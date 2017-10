Gullit bezorgd: ‘Hij bleef twee jaar op de bank, tien procent van je carrière'

Het Nederlands elftal dreigt het WK van volgend jaar in Rusland aan zich voorbij te moeten laten gaan, maar volgens Ruud Gullit beschikt Oranje nog altijd over genoeg talentvolle voetballers. De assistent van bondscoach Dick Advocaat realiseert zich evenwel dat spelers tegenwoordig op steeds jongere leeftijd de overstap maken naar een buitenlandse competitie.

"Wij adviseren jonge spelers om in Nederland te blijven om eerst genoeg te spelen", vertelt hij in gesprek met het Franse persbureau AFP. Gullit wijst onder meer naar Nathan Aké, die de jeugdopleiding van Feyenoord in 2011 op zestienjarige leeftijd verruilde voor een avontuur in Engeland. "Hij bleef twee jaar op de bank bij Chelsea. Goed, hij is op een gegeven moment naar Bournemouth gegaan, maar twee jaar, dat is tien procent van je carrière. Het grootste probleem van Nederland is dat als er een jong talent is, hij snel naar het buitenland gaat en daar niet aan spelen toekomt."

Gullit meent echter dat het Nederlands elftal nog altijd uit een fraaie vijver aan spelers kan vissen en wijst daarbij naar het succes van Ajax vorig seizoen in de Europa League. De Amsterdammers reikten tot de finale, die uiteindelijk verloren ging tegen Manchester United. "Veel mensen vergeten dat haha", vervolgt hij. "En dat met een jong team. Matthijs de Ligt is pas achttien jaar en Donny van de Beek (twintig, red.) is ook erg jong.’"

Ondanks dat zal Oranje in de laatste twee wedstrijden van zijn kwalificatiecyclus alle zeilen moeten bijzetten om zich te plaatsen voor het WK van volgend jaar. De achterstand op nummer twee Zweden bedraagt drie punten en zes doelpunten. "Maar als klein land zijn we erg trots op wat we hebben neergezet. Het is een golfbeweging. We zaten al lang in de top van de golf, nu gaat het minder, maar we komen weer terug", aldus Gullit.