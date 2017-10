‘Ik praatte met Atlético, maar Juventus, Inter en AC Milan waren er ook’

Oscar ruilde Chelsea afgelopen winterstop voor zestig miljoen euro in voor een dienstverband bij Shanghai SIPG. De Braziliaanse aanvallende middenvelder kon destijds echter ook kiezen voor verschillende topclubs uit Europa. "Toen ik praatte met Shanghai, was ik ook met grote clubs uit Europa in gesprek", zegt Oscar in een interview met Copa 90.

"Er was Atlético Madrid, waar ik me bijna bij had aangesloten. Ik hield erg veel van hun spel en wat ze me destijds te bieden hadden. Maar Juventus, Internazionale en AC Milan waren er ook. Ik had verschillende opties, maar ik koos voor Shanghai en nadien wist ik dat ik altijd nog kon terugkeren naar Europa", aldus de 48-voudig international van Brazilië.

De 26-jarige spelmaker bewaart ook goede herinneringen aan zijn tijd bij the Blues en Oscar geeft aan open te staan voor een terugkeer naar Stamford Bridge: "Ja, ik zou graag terug willen", zegt hij in gesprek met Premier League Brasil. "Ik ben nog steeds jong. Wie weet... In twee of drie jaar zou ik graag terugkeren naar de Premier League. Dat zou me erg blij maken. En het liefst Chelsea, dat mij eerder ook de kans heeft geboden."