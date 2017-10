Dolberg geniet: ‘Er was een Feyenoord-fan die maar naar me blééf schreeuwen’

Kasper Dolberg brak vorig seizoen onder Peter Bosz definitief door bij Ajax en de negentienjarige spits kan zich zijn allereerste Klassieker nog goed herinneren. De confrontatie met Feyenoord in De Kuip eindigde in 1-1, door treffers van Dirk Kuyt en Dolberg. De Deen geeft aan te hebben genoten van de intense en vijandige sfeer tijdens de krachtmeting.

Dolberg erkent dat de wedstrijd tussen de twee Nederlandse topclubs 'bijzonder' is: "Dat voel je al als je die tunnel uitkomt. Een orkaan van geluid, je verstaat niets of niemand meer. Je voelt vijandigheid zoals je die nergens treft", aldus de jonge spits, die uitkijkt naar 22 oktober als Feyenoord Ajax ontvangt in De Kuip, in gesprek met Santos.

De emoties bij de fans van de Rotterdammers en de scheldkanonnades die de Deen te verduren kreeg tijdens het duel haalden hem niet uit zijn concentratie: "In die potjes haal ik het beste uit mezelf, heb ik gemerkt. Er was een Feyenoord-fan die maar naar me blééf schreeuwen. Geweldig gevoel om die mond, en ook al die anderen, te snoeren met een doelpunt."