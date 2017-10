‘Barcelona-doelwit van 100 miljoen’ te klein geacht: ‘Ze weigerden me’

Lorenzo Insigne staat nog altijd onder contract bij Napoli, ondanks hevige interesse van onder meer Barcelona. De Catalaanse grootmacht heeft afgelopen zomer naar verluidt een bod van honderd miljoen euro uitgebracht op de aanvaller, maar uiteindelijk wilde zijn werkgever niet meewerken. De 26-jarige Italiaan is gelukkig bij Napoli, maar zag een transfer naar Barcelona wel zitten.

"Ik ben trots dat ik ben gebleven", zegt Insigne in gesprek met Rai Sport. "We weten echter allemaal wel dat Barcelona de beste ploeg ter wereld is. Ik had graag samen met kampioenen als Lionel Messi en Luis Suárez gespeeld, maar nu denk ik aan Napoli en hoop iets belangrijks te winnen met de club", aldus de aanvaller, die eerder aangaf dat spelen voor Barcelona een droom van hem is.

Insigne, die in het lopende seizoen in elf wedstrijden vier keer heeft gescoord en vijf assists heeft afgeleverd, is met zijn 1 meter en 63 centimeter relatief klein van stuk en de achttienvoudig international geeft aan dat hij vanwege zijn postuur in het verleden voor dichte deuren kwam te staan: 'Internazionale en Torino weigerden me vanwege mijn lengte. Jammer voor hen, nu beleef ik de droom om voor Napoli te spelen."