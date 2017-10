Cillessen: ‘Hij zou zo door kunnen tot het EK, hij wil vast niet zo afsluiten’

Het Nederlands elftal moet bij de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden goede resultaten boeken om zicht te houden op het WK. Jasper Cillessen ziet in Arjen Robben een belangrijke speler die Oranje nog altijd voortstuwt. De doelman van Barcelona bewondert de aanvoerder van de nationale ploeg en prijst de gedrevenheid van Robben.

"Hij is superfit en een op en top sportman. Ik zie hem ervoor aan door te gaan tot en met het EK (in 2020, red.), omdat hij vast niet zo wil afsluiten", zegt Cillessen in gesprek met De Telegraaf. De voormalig sluitpost van Ajax en NEC, die al ruim twee maanden geen wedstrijd meer heeft gespeeld, zegt dat de aanvaller van Bayern München nog altijd een perfect voorbeeld is voor andere Oranje-internationals.

"Hier in het spelershotel wordt weleens de grap gemaakt dat Arjen niet eens rustig langs het buffet kan lopen. Net als Frank de Boer dat was, is hij altijd gedreven, een echte winnaar. Daar kijk ik met heel veel bewondering naar", aldus Cillessen, die volgens het Algemeen Dagblad zaterdag in de basis staat tegen Wit-Rusland. Komende dinsdag moeten de mannen van bondscoach Dick Advocaat het opnemen tegen Zweden.