Reprimande voor tegenstander na selfie met Neymar: ‘Een typische fout’

Paris Saint-Germain staat fier aan kop in de Ligue 1 en afgelopen zaterdag werd er met klinkende cijfers gewonnen van Girondins Bordeaux (6-2). Na afloop van het duel besloot Bordeaux-aanvaller Malcom, die het laatste doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening nam, een selfie te maken met zijn familie én Neymar. Trainer Jocelyn Gourvennec zegt dat het fotomoment niet door de beugel kon.

De twintigjarige Braziliaan besloot samen met de aanvaller van PSG lachend op de foto te gaan. Tijdens de rust wilde Malcom, samen met zijn 21-jarige teamgenoot Valentin Vada, ook shirtjes wisselen met de voormalig ster van Barcelona. De Franse oefenmeester van Bordeaux is daar allerminst blij mee: "Het was een typische fout van een jongeling", aldus Gourvennec in gesprek met Sud Ouest.

"We hebben uitgelegd dat we niet naar Parijs zouden afreizen om foto's te maken of shirtjes te ruilen. We zullen onder vier ogen een gesprek voeren, zodat deze fouten niet worden herhaald. Het is overdreven om jonge spelers te veroordelen voor jeugdige fouten. Wie heeft ze niet gemaakt? Iedereen maakt fouten in zijn carrière, ongeacht in welke sector iemand werkt. De kunst is om ze niet te herhalen", aldus Gourvennec.